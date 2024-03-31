Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске Сегодня, 6:10 Виктория Алакоз 166 166

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Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Силовики проводят оперативные мероприятия в двух городах Дагестана.