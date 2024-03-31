В Подмосковье горит рыбный цех
Виктория Алакоз 33 0
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Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein
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Огонь распространился на площади 900 квадратных метров.
В деревне Брехово в Подмосковье горит рыбный цех. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что самостоятельно эвакуировались из полыхающего помещения три человека.
О пострадавших сведений нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее, писал 5-tv.ru, МЧС опубликовало кадры завершения спасательных работ в «Крокусе».