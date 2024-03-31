Польские наемники заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*

Польские наемники из ПДК заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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В сети появилось видео с заявлением, что солдаты из Польши всегда стояли в одном ряду с представителями признанной в РФ террористической организацией.

Боевики из Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с Русским добровольческим корпусом (РДК)*. Об этом говорится в публикации Telegram-канала РДК. К ней прикреплено видеозаписью, на которой присутствуют люди в камуфляже с оружием в руках.

«С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса», — сказано в заявлении.

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации по защите Донбасса российская армия уничтожила почти шесть тысяч иностранных боевиков, примкнувших к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Лидирующую позицию в списке стран, участвовавших в боях, занимает Польша. Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 человек, часть наемников заочно арестованы.

На днях на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что предатели будут наказаны без срока давности и вне зависимости от их местонахождения. Накануне заседания глава государства сравнил украинские ДРГ с армией Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, комментируя попытки диверсий со стороны РДК. По словам Владимира Путина, существует четыре такие группы, всего 2,5 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании семи сторонников Русского добровольческого корпуса в Москве.

* — террористическая организация, запрещенная в России