«Им будут не рады»: мэр Парижа сделала резкое заявление о россиянах на Олимпиаде
Мэр Парижа Идальго: россиянам и белорусам будут не рады на Олимпиаде
Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
При этом градоначальник столицы Франции заявила, что украинских спортсменов в городе встретят с распростертыми объятиями.
Российским и белорусским спортсменам ну будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Такое заявление сделала мэр города Анн Идальго.
«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. Вместе с тем, хочу сказать спортсменам с Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил», — цитирует ее издание Le Monde.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
Так, россиян не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия. Кроме того, их награды не будут отображаться в медальной таблице.
Путин поручил сформировать предложения по участию спортсменов РФ в Играх-2024
Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российские лучники отказались от участия в Олимпиаде.