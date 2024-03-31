Не только онкология: что нам продают под видом шоколада и как это влияет на здоровье

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Оптовые цены на какао в марте установили исторические рекорды. Как следствие, дорожает вся продукция «завязанная» на какао, а прежде всего шоколад.

Европейский центральный банк на этой неделе опубликовал доклад, где говорится, если «теплеть» будет теми же темпами, то продукты будут дорожать сначала на 1,5-2% в год, а к середине века инфляция ускорится до 2,5-4% в год. И целые регионы уйдут в красную зону продуктовой опасности.

Это, прежде всего, Ближний Восток, Экваториальная Африка. Даже таких гигантов, как США и Китай, не странно, рис — основа рациона всей Азии. Засухи и наводнения угрожают основным «заливным» плантациям. Далее, пшеница и кукуруза — посевы в Америке, Центральной и Латинской, а также в Южной Европе под угрозой испепеления.

Оливки, уж казалось бы, жаропрочные деревья, но и им нужна влага, а в Греции, Италии и Испании — с этим проблемы который год.

Картофель — второй хлеб — не родится в Бельгии, Франции и Великобритании. Под клубни распахивают почвы дальше на север в Скандинавии. Но сколько их там, этих полей в Скандинавии?

Наконец, такие вроде бы экзотические, но исключительно важные культуры, как кофе и какао-бобы. Растения весьма прихотливые, требующие особой влажности. Затяжные засухи в Бразилии и Западной Африке убивают урожай на корню. Из-за повышения температуры океана — мельчает рыба. Есть серьезная угроза для анчоусов, а это главная промысловая рыба в масштабах планеты. Я думаю, не надо объяснять, какие социальные катаклизмы грядут, когда увеличится число голодающих в Азии и Африке?

На нас, как на северную страну, с обилием рек и озер это влияет в меньше степени. И уже сейчас потепление позволяет распахивать северные пашни под пшеницу и сою, но для южных регионов проблему засухи никто не снимал. Да и «выпадение» из мировой торговли отдельных продуктов бьет и нас по карману.

Оптовые цены на какао в марте установили исторические рекорды, если еще год назад тонну бобов можно было купить за 2,5- 3 тысячи долларов, то теперь дешевле девяти тысяч не найти, а в пике цена взлетает и выше десяти тысяч долларов. Рост в три раза.

Как следствие, дорожает вся продукция «завязанная» на какао, а прежде всего шоколад. Как еще одно следствие — производители, прежде всего мелкие, начинают экономить и подменять. Что нам продают под видом шоколада уже сейчас узнал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Шоколадным бизнесом домохозяйка Ирина Литвинова занялась год назад, и за это время ощутила, как подорожал главный ингредиент ее продукта — какао-масло. Чтобы сохранить стоимость товара, трюфели похудели сразу на 30%.

«В шоколадных изделиях я использую только какао-масло, но можно вместо какао-масло сделать какое-то растительное, заменитель, это не очень хорошо», — пожаловалась домашний кондитер Ирина Литвинова.

Рост цен на шоколад уже ударил по всей цепочке сладкой индустрии. Некоторые производители сохраняют стоимость упаковки шоколада, но уменьшают ее вес. Например, вместо привычных 100 граммов мы уже видим 85 или 65 граммов.

Кондитеры по всей стране уже колдуют над рецептурой. Настоящий шоколад — это какао-масло, какао-тертое, которые как раз и производят из бобов, а еще сахар и лецитин. Килограмм стоит не меньше тысячи рублей. Но можно и дешевле…

Вот этот лом шоколада мы нашли на сайте бесплатных объявлений — килограмм некондиционной массы всего 60 рублей. Приезжаем за товаром не в привычный цех или склад, а в один из гаражных кооперативов в столице. Продавец уверяет, что у него часто берут товар кондитеры.

Полная антисанитария. Бруски шоколада на полу, в грязных мешках. Партия брака с фабрики или с истекшим сроком годности. По факту отход, который выкинуть бы на помойку, позже растапливают и изготавливают из него конфеты и торты.

Мы отправились во Владимирскую область. Уже разлитый по емкостям шоколад увидели на складе одного из производителей — этикеток на упаковке нет, клеят ее при нас. Холодильных установок тоже нет. Что в составе — одному торговцу известно, но он уверяет — вкус похож на западный бренд батончиков, само производство вот в этом доме — за высоким забором.

Подобный брикет горького шоколада мы приобрели и отправили на экспертизу. Торговец уверял в продукте от 60% какао. По ГОСТу в горьком какао должно быть от 55%, в темном от 40%, в обычном — не меньше 35%. Вердикт сотрудников лаборатории — однозначен.

«Это не шоколад и отсутствует какао масло, добавлены другие жиры, а степень измельчения шоколада должна быть минимум 92%. Этот шоколад плохо измельченный», — рассказала ведущий сотрудник НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов Ирина Святославова.

Вместо какао в шоколаде может быть все что угодно — например, гидрогенизированное пальмовое масло, в котором могут содержаться опасные трансизомеры жирных кислот — нормальная кондитерская отрасль давно от них отказалась. Потому что они просто опасны.

Онкологические заболевания, а еще атеросклероз, сахарный диабет. Это ассорти из шоколада от домашнего кондитера тоже не прошло проверку на качество. По заверению продавца — внутри бельгийский шоколад, но Бельгией в нем и не пахнет.

Определить качественный шоколад в таком многообразии на прилавках потребителю очень сложно. Признак хорошей продукции — блестящая поверхность плитки, темный или горький ломается с характерным хрустом и тает не в руках, а во рту. Важно смотреть состав, но и здесь производители могут слукавить. Указать на первом месте какао масло или какао-тертое, но использовать при этом отход какао-бобов.

А под словосочетаниями «эквивалент какао-масло» или «кондитерский жир» может скрываться опасное пальмовое масло. Или вовсе можно назвать продукт — отстраненным «кондитерским изделием» — такая формулировка сразу позволяет производителям использовать вообще все, что угодно, и при этом быть похожим на тот же шоколад.

Поэтому главный показатель — цена. Если ваше любимое лакомство продается по прежней стоимости и вес при этом не изменился, то уже повод задуматься — где именно производитель сэкономил и что чем заменил?