Фото, видео: Reuters / Mike Segar; 5-tv.ru

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На минувшей неделе в Балтиморе рухнул мост. Но это далеко не все беды для американцев.

Украина, как и обещала, уничтожила на этой неделе ключевой мост. Правда, не в России, а в США. Украинский капитан не справился с потерявшим ход контейнеровозом и трехсотметровая махина протаранила переправу через Чесапикский залив в Балтиморе.

Можно было ожидать, что Укрпошта выдаст креатив в своем привычном стиле, с фотографированием на фоне огромной марки, как было после атаки на Крымский мост. Но ума хватило тут не хвастаться, хотя вот — все ракурсы для фотосессии отработаны.

Про то, что теперь парализована деятельность порта Балтимор, я думаю, объяснять не надо, а ведь он был одним из ключевых на восточном побережье, и через него, в том числе, шли военные грузы для снабжения американских группировок в Европе.

Мост был построен в 1977 году, и с тех пор капитально ни разу не ремонтировался. И сразу же возник вопрос, а если бы он был новым — выстоял? Вскрылась одна из коренных проблем американской экономики, о которой уже не первый год предупреждают инженеры — изношенность инфраструктуры. Десятки тысяч подобных мостов, эстакад, автомагистралей, дамб в США в крайне плачевном состоянии.

Но в том, что вышел из строя именно этот объект — глубокий символизм, так как мост назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора государственного гимна США. Он написал проникновенные строки про звездно-полосатый флаг, наблюдая, как там же в Балтиморе американский форт отражал атаку английской эскадры. И как теперь звучит гимн про землю избранных? Расскажет корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Грандиозная конструкция, очередной символ американского величия сложился, как карточный домик за каких-то семь секунд.

На боевик не похоже — не было ни терактов, ни массированной атаки водных дронов, ничего на это похожего. Лишь один сингапурский контейнеровоз на минимальной скорости уперся носом в опору.

В штатах подсчитывают катастрофические финансовые последствия: отрезанным от американской экономики оказался внешнеторговый хаб, через который только в день проходили грузы на 100 миллионов долларов: автомобили, уголь, крупногабаритная техника. Под угрозой восемь тысяч рабочих мест. Порт закрыли на неопределенный срок.

«Мы фактически позволили нашей инфраструктуре развалиться. В Балтиморе мост рухнул. В моем родном Питтсбурге очень важный мост тоже рухнул под собственным весом. До этого произошло обрушение скоростной автомагистрали в Миннеаполисе. Это обычное явление в Соединенных Штатах», — пожаловался американский журналист Дэниел Ковалик.

А это кадры двухлетней давности –мост в Питтсбурге рушится из-за коррозии. Восстанавливали год, все денег не хватало. Хрупкость американских исполинов приводит инженеров в ужас — в аварийном состоянии 47 тысяч мостов. А Джо Байден как будто не замечает, лишь предается воспоминаниям, как на поезде ездил по автомобильному мосту в Балтиморе.

С поездами тоже не все гладко. Американские составы со скоростью света мчатся под откос.

«Только за год в США сошли с рельсов больше тысячи поездов. Множество аварий происходит из-за того, что пути не обслуживаются, в том числе из-за нехватки сотрудников: их массово увольняли во время пандемии», — подсчитал экономист Энди Липау.

Министр транспорта Пит Буттиджич в соцсетях больше публикует подробности своей личной жизни, фотографий там заметно больше, чем заметок по актуальным проблемам.

Например, по 15 тысячам плотин, которые могут обрушиться в любой момент, это последние данные масштабного исследования, или электросетях, которые в среднем немногим моложе Байдена — их не меняли 70 лет. И это все, как убеждают американцев, в процветающей стране.

«Я бы сказал, что всем программам в США не хватает денег: на школы, на здравоохранение, на жилье, транспортную сеть. Закройте глаза и бросьте дротик — в любое место, куда вы попадете нужно потратить больше денег», — сообщил доктор исторических наук Питер Кузник.

Такой дротик можно не глядя бросать в американский метрополитен. Недаром журналист Такер Карлсон был так шокирован московской подземкой — чистотой, красотой, исправностью всех систем. В нью-йоркское метро он своих детей не пускает, и сам заходить боится: грязь, мусор, огромные крысы, плюс наркоманы и криминал.

Модернизация всей инфраструктуры стоит шесть триллионов долларов. И Байден, как только началась предвыборная компания, кажется услышал чаяния народа и выделил — три миллиарда долларов. Это при том что, в украинский режим инвестировали только за последние полтора года больше 110 миллиардов. Этих денег хватило бы, чтоб отремонтировать половину прогнивших мостов.

Символично, что удар такой громкий удар по критической инфраструктуре нанес как раз украинец — капитан того самого судна. Контракт с судовладельцем он подписал в начале этого года. Вряд ли он знал, что по тому самому мосту часто перевозили и вооружение для Украины.

«Этот мост был построен специально для перевозки опасных материалов. А опасные материалы, которые не хочется пропускать через туннель. Например, потому что они могут взорваться. Это был специальный мост. Порт Балтимора до этого момента был очень активным портом, через который проходит большая часть экспорта, и, конечно же, Америка экспортирует оружие», — рассказал управляющий директор инвестиционной компании Чарльз Ортелл.

Мост, конечно, пообещали восстановить, но когда-нибудь года через два. Пока обломки продолжают лежать в реке и судоходство блокировано. Убытки — десятки миллионов долларов ежедневно. И совершенно случайно на следующий день после крушения выходит новый национальный опрос — главное достижение администрации Байдена. С огромным отрывом на первом месте — пункт «Ничего».