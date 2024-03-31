«Они не сломают нас»: как живет Белгород под ракетными обстрелами ВСУ

Фото, видео: Силантьев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Многие белгородцы остаются в родном городе, но спешат отправить детей в безопасные места. Сами в это время ведут волонтерскую деятельность.

ВСУ отогнали от нашей границы, но террористические обстрелы мирных городов продолжаются. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Владислава Харченко.

Вой сирен не утихает. Националисты каждый день стреляют по Белгороду и его окраинам.

«Как шарахнуло, меня аж на правое ухо оглушило», — делится житель Белгорода Александр Рекунов.

Один вражеский дрон залетел прямо в окно квартиры на четвертом этаже. Погиб мужчина, его супруга и сосед получили тяжелые ранения.

«Это именно та квартира, куда залетел БПЛА. Погиб пенсионер. Шкаф обуглился, на стенах следы крови и гари», — сообщает корреспондент Владислав Харченко.

Одни из первых на место чрезвычайного происшествия оперативно прибывают бойцы территориальной обороны. Боец с позывным «Тихий» имеет реальный боевой опыт, воевал на донецком направлении. Получил ранение, восстановился, теперь он в рядах «Ополчения 31».

«Люди сплочаются, держатся, получают больше взаимопомощи, взаимовыручки», — уверяет боец.

Волонтеры работают в круглосуточном режиме. Добровольцы из «Скорой молодежной помощи» с первого дня СВО помогают фронту и мирному населению. Доставляют гуманитарную помощь в самые горячие точки белгородского приграничья. Очередной выезд в Шебекино. Везут тепловые пушки и генераторы.

«Если все в такой обстановке будут сидеть дома, то кто будет помогать. Естественно, когда обстрел, то мы не бежим на рожон, но когда все утихнет — делаем свою работу», — информирует председатель «Скорой Молодежной Помощи» Антон Андросов.

Ольга Волохова работает медсестрой в Городской больнице № 2, но все свободное время проводит в мастерской и плетет маскировочные сети для бойцов.

«Я отработала вчера ночью, а утром уже здесь открыла мастерскую. Мне, наверное, сейчас все равно, чисто у меня в квартире или не чисто, есть у меня еда или нет. Пришла — кошку погладила. А она кидается под ноги, мол, не уходи. А я ей говорю: «Не могу, Бусь, мне надо идти на сети», — сообщает медсестра Городской больницы № 2 Белгорода Елена Мещерякова.

Без выходных работают и белгородские спасатели. Из-за участившихся обстрелов количество бригад увеличено. На сборы отводится всего несколько минут, они без доли страха и сомнений выдвигаются на место ЧП.

«Есть страх за граждан, особенно за детей. А за себя страха нет, стараемся с ним бороться», — рассказал спасатель поисковой спасательного отряда ГОЧС Белгорода Михаил Разиньков.

Под обстрелами ВСУ Белгород уже третью неделю. Натовские РСЗО летят в спортивные объекты, школы и детские сады. Но местные жители бросать родной город не планируют.

«Уезжать мы не планировали, не планируем», — утверждает жительница.

«Они не сломают нас», — заявляет еще один житель Белгорода.

Многие белгородцы остаются, но спешат отправить детей в безопасные места. Гостеприимный Дагестан ребят встречает теплыми лучами солнца. Всего за неделю более пяти тысяч юных жителей приграничья уже разместили в Московской, Пензенской, Тамбовской, Ярославской областях, а также в Республике Коми. Теперь они в полной безопасности.

В это время на линии боевого соприкосновения наши бойцы продолжают уничтожать врага. Они ежедневно наносят удары по скоплению по критической инфраструктуре. В Харькове уничтожена Змиевская ТЭС, а всего в пятидесяти километров от границы двумя «Искандерами» с землей сравняли лагерь ВСУ. Наши бойцы самоотверженно отбили все атаки врага на Козинку и Спадарюшино.

«Я сел в боевую машину и выдвинулся на огневую точку на линии боевого соприкосновения с противником», — рассказывает военный с позывным «Велес».

В результате украинская группировка с большими потерями бежала с поля боя. Не исключено, что за эти поражения снова будут мстить ударами по мирному городу. А значит — надо продолжать боевую работу и гнать противника дальше.