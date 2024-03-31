Сиюминутный пиар? Зачем Макрон пытается разбудить «русского медведя»

Фото, видео: OLIVIER MATTHYS / ТАСС; 5-tv.ru

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На этой неделе французский лидер сбежал в Бразилию на три дня — то ли в дипломатическую поездку, то ли в романтическое путешествие.

Что касается Макрона, то он действительно пытается отвлечь внимание от внутренних проблем имитацией бурной деятельности за пределами своей страны. На этой неделе французский лидер сбежал в Бразилию на три дня — то ли в дипломатическую поездку, то ли в романтическое путешествие, если судить по «свадебным» кадрам из Амазонии.

Президент Франции вообще стал слишком увлекаться позерством перед камерой в ущерб своей основной работе. Не президент, а фотомодель, честное слово.

Фотография — это застывший момент, кадр, вырванный из потока жизни. Это всегда рамки, которые обрезают все, что остается за ними. Что было до, что было после. Почему мы думаем, что Макрон боксирует грушу? Потому что это логично.

Но на самом деле, он мог бить перчатками, например, мягкую подушку, чтобы не повредить запястья. А эта ярость на лице? Чем она вызвана? Может он с женой поссорился, или она сказала ему что-то нелицеприятное. Ну и, собственно, удар — если Макрон также боксирует в дипломатическом поединке то моментально пропускает хук справа, ведь где защита? А после такого удара обычно уже не поднимаются.

И последнее, а зачем лбом упираться в противника? Так обычно делают, когда уже нет сил и сознательно идут в клинч. В общем, не боец. А ведь французы наравне с англичанами одними из первых освоили политический пиар. Мы же не думаем, что революцию делали куртизанки с голой грудью? Но образ был красивый.

Наполеон поставил пропаганду на службу государства, возвеличивая себя и принижая окружающих. Русских так и вовсе рисовали варварами с севера. Каким же бы был шок, когда эти самые «варвары» побили галльских петухов, а потом триумфально вошли в Париж. Ровно 210 лет назад в марте 1814-го года. С развевающи­мися знаменами под звуки труб и барабанов.

Оказалось, что русские офицеры говорят по-французски почище самих парижан. У каждого «застывшего» момента истории есть факты и есть последствия, и лучше не будить русского медведя, даже ради сиюминутного пиара.