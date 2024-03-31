Фото, видео: Reuters / LIESA JOHANNSSEN; 5-tv.ru

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Не исключено, что кадровые перестановки связаны с подготовкой президента Украины к сложным временам в своей карьере.

Грызня в киевском серпентарии продолжается. Своего поста лишился еще один одиозный русофоб Алексей Данилов — секретарь совета национальной безопасности и обороны. Своей небритостью, видом и речью «братка из 90-х» он выделялся даже на фоне пестрой палитры постмайданной элиты. Несмотря на чисто русское происхождение и луганские корни Данилов стремился быть большим западенцем, чем сами западенцы и обещал демилитаризировать Россию вплоть до Москвы и Петербурга. Теперь ему сделать это будет немного труднее, его отправляют послом в Молдавию.

В соцсетях туже обыграли известную фотографию от июля прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский в присутствии Данилова награждал еще на тот момент главкома ВСУ Валерия Залужного именным оружием. И тот, и другой теперь послы. И года не прошло.

Судя по всему, мы видим подковерную игру западных спецслужб. Сам Данилов тяготел к проамериканскому лагерю. В США у него дети и внуки живут. А ему на смену пришел выпускник Британского оборонного колледжа Александр Литвиненко, до недавнего времени руководивший службой внешней разведки.

Перестановки в силовом блоке, возможно, подготовка к более «горячим» временам, когда после 21-го мая Зеленский станет де-юре нелегитимным президентом, и надо будет держать в узде украинских силовиков. Тем более, грядет-таки давно обещанная новая волна мобилизации, в Верховной раде рассмотрели 4200 поправок в готовящийся закон, и добавили в том числе ту, которая позволяет фактически отправлять на фронт не с 27 лет, как сейчас, а уже с 18, если призывник прошел хотя бы четырехмесячные курсы военной подготовки. Такой подход украинских властей, напомнил практику другой военной диктатуры, которая бросала в бой молодежь как последний аргумент.

«Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом его, конечно, издании. Выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, значительную часть которых можно будет украсть и положить, как это водится на Украине сегодня, себе в карман», — сказал президент РФ Владимир Путин.

За деньги — да

А деньги на Украину до сих пор поступают немалые. Как отчитался глава украинского правительства, за март капнуло девять миллиардов долларов.

От Америки напрямую по-прежнему ни цента. А вот европейцы, японцы и немного МВФ наскребли по сусекам. Девять миллиардов долларов в месяц это тот минимум дотаций, на которые может существовать Украина как государство. А в нем не просто существовать, но и жить припеваючи могут те, кто у кормушки. Как, например, Ровенский военком, который завел прямо на рабочем месте настоящий гарем.

Установленная в кабинете камера зафиксировала лобзания полковника минимум с тремя разными сотрудницами. Возможно, их мужья были отправлены на фронт именно этим военкомом, а может они так «отмазывают» своих суженых. Идет проверка.

Но ситуация, согласитесь, показательная. Примерно миллион украинских мужчин уклоняются от призыва. Получается, бегает от армии примерно столько же, сколько в ней числится.