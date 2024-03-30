«Мы горим»: погибшие в «Крокусе» сестры Макарские из Волгодонска звонили маме перед смертью

Погибшие в «Крокусе» сестры Макарские из Волгодонска звонили маме перед смертью

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Пожилая женщина до сих пор не верит в смерть дочерей и ждет результатов ДНК-анализа.

Погибшие во время нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл» сестры Анна и Татьяна Макарские, которые выжили 25 лет назад в теракте в Волгодонске, звонили матери перед смертью. Об этом 5-tv.ru сообщила соседка Анны — Татьяна.

«Последний звонок был от младшей (сестры Татьяны. — Прим. ред.) маме: „Мама, мы горим, мы задыхаемся!“. И Анюта прислала мужу также: „Мы горим, задыхаемся“», — рассказала женщина.

По ее словам, она была очень хорошо знакома с Анной, которая росла вместе с ее дочерями.

«С очень хорошей стороны ее знаю. Я без слез не могу, потому что ее мама была подружка наша, мы все время дружили очень хорошо. Младшая у нее девочка — 35-летняя дочь, старшей — 41-42 года. С очень хорошей стороны, семья положительная. У старшей — двое деток», — поделилась женщина.

Она также рассказала, что сестры жили в разных городах: Анна — в Волгодонске, а ее сестра Татьяна и мать Елена — в Москве. Перед случившимся в «Крокусе» Анна поехала к ним в гости.

Мать погибших сестер до сих пор не верит в их гибель и даже отказывается принимать соболезнования. У нее взяли образцы биоматериалов для проведения экспертизы ДНК.

«Мы ей соболезнования говорим, она говорит: „Не надо мне соболезнований, мои девочки живы, потому что никаких доказательств нет“», — рассказала Татьяна.

Семья Макарских была одной из тех, кто пережил теракт в Волгодонске в 1999 году. Тогда взорвался начиненный взрывчаткой грузовик ГАЗ-53, погибли 19 человек, еще 89 были госпитализированы.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пережившие 25 лет назад теракт в Волгодонске сестры Макарские погибли в «Крокусе».