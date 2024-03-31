Тест на долголетие: несколько простых способов оценить свое здоровье

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Рассчитать предварительную продолжительность жизни можно с помощью физических упражнений в домашних условиях.

Скорость ходьбы человека и способность удерживать равновесие на одной ноге могут подсказать, насколько здоровым будет его организм в старости. Об этом сообщает MailOnline, ссылаясь на исследование, опубликованное в British Journal of Medicine.

Для начала следует оценить свою способность удерживать равновесие на одной ноге. Именно этот простой тест может стать для многих проблемой.

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«Исследование, опубликованное в British Journal of Medicine, показало, что у вас может быть гораздо более высокий риск смерти, если вы не можете продержаться десять секунд на одной ноге», — отмечено в публикации.

Специалисты предлагают также оценить свою способность подняться с пола без помощи других людей.

Аналогичным образом дела обстоят с отжиманием. Исследователи отмечают, что люди, способные выполнить 40 повторений за одно занятие (и это необязательно должно быть сделано за один подход) реже подвержены риску сердечного приступа. Кроме того, специалисты рекомендуют оценить работоспособность мышц рук, включая силу хвата, с помощью кистевого динамометра.

Скорость ходьбы также позволяет оценить степень долголетия. Исследования демонстрируют, что люди, способные ходить быстро, склонны к более длительной продолжительности жизни. Например, ходьба со средней скоростью не менее шести километров в час поможет уменьшить риск развития диабета второго типа на 39%.

Отслеживание уровня физической активности является важным средством контроля состояния здоровья. Рекомендуется совершать не менее шести тысяч шагов в день.

Помимо оценки работоспособности мышц — важно следить за памятью. Особое внимание должно уделяться благотворному влиянию физических тренировок на состояние мозга.

Эксперты также советуют оценить качество сна. Очень важно понимать, насколько человек чувствует себя отдохнувшим после пробуждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли определить продолжительность жизни человека.