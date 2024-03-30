Установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»

Фото: Reuters / Yulia Morozova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Всего в результате вооруженного нападения боевиков погибли 144 человека.

Следствие установило личности 134 погибших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщалось в официальном заявлении СК России, опубликованном в Telegram-канале.

Процедура опознания длится уже несколько дней. Все из-за того, что после теракта боевики устроили огромный пожар в здании концертного зала. В результате чего личности некоторых погибших можно было установить исключительно методом забора ДНК.

«Это ужасно»: иностранные дипломаты почтили память погибших в «Крокусе»

В заявлении ведомства отмечалось, что генетическая экспертиза по неустановленным погибшим при теракте все еще проводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего в результате вооруженного нападения боевиков погибли 144 человека, в числе которых были дети. Сегодня на площади рядом с «Крокус Сити Холлом» была проведена большая панихида в память о жертвах бойни. По данному уголовному делу уже арестованы 9 фигурантов.