Установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
Фото: Reuters / Yulia Morozova
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Всего в результате вооруженного нападения боевиков погибли 144 человека.
Следствие установило личности 134 погибших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщалось в официальном заявлении СК России, опубликованном в Telegram-канале.
Процедура опознания длится уже несколько дней. Все из-за того, что после теракта боевики устроили огромный пожар в здании концертного зала. В результате чего личности некоторых погибших можно было установить исключительно методом забора ДНК.
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В заявлении ведомства отмечалось, что генетическая экспертиза по неустановленным погибшим при теракте все еще проводится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего в результате вооруженного нападения боевиков погибли 144 человека, в числе которых были дети. Сегодня на площади рядом с «Крокус Сити Холлом» была проведена большая панихида в память о жертвах бойни. По данному уголовному делу уже арестованы 9 фигурантов.