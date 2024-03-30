Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Hayward

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SU1864 Москва — Ереван развернулся недалеко от Тамбова.

Самолету рейса SU1864 Москва — Ереван авиакомпании «Аэрофлот» пришлось развернуться, не долетев до пункта назначения. Причиной возвращения стало ухудшение состояния пассажирки после набора высоты. Об этом сообщили в пресс-центре «Аэрофлота».

Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта «Шереметьево» и развернулось недалеко от Тамбова, совершив экстренную посадку в подмосковном «Жуковском».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет «ЮВТ Аэро» экстренно приземлился в Казани из-за трещины в лобовом стекле. Воздушное судно выполняло рейс из Уфы в Ярославль. На борту самолета находились 25 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. Они продолжили полет в Ярославль на резервном судне.