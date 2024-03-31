Они за это ответят: десятые сутки с момента теракта в «Крокус Сити Холле». Главное

В СК РФ поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта в Крокусе

Вечером 22 марта концертный зал в Подмосковье атаковали террористы. Их жертвами стали более 140 человек.

Ровно десять дней прошло после одной из самых страшных трагедий в современной истории России — теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». О том, как развивались события, и что известно на сегодня о расследовании теракта, читайте в материале 5-tv.ru.

События 22 марта

Стрельба была открыта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. На 20:00 там был запланирован концерт группы «Пикник». Однако перед самым началом в здание проникли несколько человек с оружием и открыли беспорядочную стрельбу по присутствующим. В первые же минуты стало известно о 40 погибших и более 100 пострадавших.

Одновременно в соцсетях стали распространяться тревожные видео. Очевидцы выкладывали короткие ролики, на которых были слышны звуки, похожие на выстрелы. Мужчины и женщины в панике ложились в узкие проходы между креслами, многие кричали.

Те, кто мог, бежали к запасным выходам. Часть зрителей смогли вскарабкаться на сцену, доползти или добежать до занавеса и спешно скрыться за ним в поисках запасного выхода. Остальные звали на помощь. Многим удалось скрыться в подвале. Кто-то сумел выбить окна на первом этаже и выбраться через них на улицу.

Над зданием концертного зала стали подниматься черные клубы дыма. Сумевшие спастись из зала рассказали, что нападавшие подожгли обивку кресел зажигательной смесью, пламя быстро охватило все помещение.

На место оперативно приехали несколько пожарных расчетов. К тому моменту сильное пламя охватило верхние этажи. Однако спасатели не могли войти в здание и начать тушить возгорание, поскольку была угроза, что злоумышленники могли удерживать внутри заложников.

К зданию «Крокус Сити Холла» стали стягиваться бойцы спецподразделений Росгвардии и специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Территорию вокруг «Крокуса» оцепили.

www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

Не успевшие эвакуироваться люди оказались заблокированы огнем. Некоторые зрители вылезли на крышу, их удалось оперативно эвакуировать оттуда на вертолетах, задействованных в тушении пожара, который охватил более 13 тысяч квадратных метров.

После этого у здания «Крокус Сити Холл» начала рушиться кровля, раздались два хлопка от взрыва газовых баллонов, выбило стекла в окнах, было слышно обрушение внутренних конструкций.

СОБР начал штурм «Крокус Сити Холла». Вместе с ними в здание зашли пожарные и спасатели для поиска пострадавших. Из здания стали оперативно выносить раненых. Их экстренно госпитализировали в ближайшие больницы. В общей сложности на месте происшествия работали 70 бригад скорой помощи.

Оказание медицинской помощи всем пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вертолеты приступили к тушению концертного зала с воздуха. Спустя несколько часов пожар был ликвидирован, однако ближе к 04:00 утра поступила информация, что с территории разрушенного концертного зала опять поднимался дым и были видны очаги открытого горения. Верхние этажи «Крокуса» полностью выгорели.

Всех спасшихся из «Крокус Сити Холла» оперативно эвакуировали на автобусах Мосгортранса. Многие были без верхней одежды, которую оставили в гардеробах на другом этаже перед концертом.

Реакция властей на ситуацию в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев оперативно выехал на место происшествия. Возле «Крокуса» организовали оперштаб. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин координировал работу всех спецслужб на месте. Вместе с ним на месте теракта работал глава МВД Владимир Колокольцев.

5-tv.ru

Подмосковный главк Следственного комитета (СК) возбудил уголовное дело по факту стрельбы в «Крокус Сити Холле». На место ЧП выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата ведомства. Бойцов московского СОБР и ОМОН подняли по тревоге после стрельбы в концертном зале.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о теракте в «Крокусе» в первые минуты после произошедшего.

Задержание преступников

Уже в первой половине следующего дня стало известно о задержании террористов, устроивших теракт в «Крокусе». Их автомобиль был остановлен в Брянской области на 376-м километре Киевского шоссе. В салоне находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. Силовикам удалось задержать всех.

Известно, что бандитов несколько часов искали в лесу. Одного из террористов сняли с дерева, где он пытался спрятаться от силовиков, когда понял, что добраться до сообщников на украинской стороне ему не суждено.

Террористы планировали пересечь границу с Украиной — до нее около 100 километров. У них был примерный квадрат в лесу, через который они хотели скрыться.

Преодолеть эти 100 километров террористы намеревались пешком по непроходимым брянским лесам. О том, что исполнители теракта не были опытными боевиками, свидетельствует еще несколько деталей: убийцы попытались скрыться на том же авто, что и приехали.

Арестованные по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы 25 марта заключил под стражу четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Меру пресечения в виде ареста до 22 мая избрали для Фаридуни Шамситдина*, Файзова Мухаммадсобира*, Рачабализоды Саидакрами Муродали*, Мирзоева Далерджона*.

Фаридуни родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть восьмимесячный ребенок. Работал ранее на паркетной фабрике в Подольске. На допросе назвал точную сумму, которую должны были получить нападавшие: 500 тысяч рублей на всех.

Вероятно, Фаридуни был координатором группы — его заметили в «Крокусе» за неделю до нападения. При задержании не сопротивлялся, ранен не был.

ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Файзов — самый молодой из террористов. Ему 19 лет, уроженец Таджикистана. Ранее работал в барбершопах Подмосковья. Считается одним из самых активных членов группировки, напавшей на «Крокус».

Предположительно, именно Файзов автор жестокого видео от первого лица, где террористы выкрикивают лозунги, показательно под камеру расстреливают людей и добивают раненых. Он же, вероятно, был за рулем белой иномарки, на которой преступники пытались скрыться после теракта.

При задержании Файзов был серьезно ранен, его прооперировали в Брянской больнице и доставили в Басманный суд на сидячих носилках.

Рачабализода во время задержания выпрыгнул из машины посреди трассы и пытался скрыться в лесу. В суд его привезли с повязкой на правом ухе — был ранен при задержании.

На допросе задержанный ни слова не понимал по-русски, общался только через переводчика. Известно, что преступнику 30 лет, он гражданин Таджикистана, женат, имеет ребенка, зарегистрирован в Подольске.

Мирзоев — предполагаемый лидер банды. Известно, что ему 32 года, он уроженец Таджикистана и отец троих детей. В октябре 2023 года получил временную регистрацию в Новосибирске, которая к моменту теракта истекла.

Также выяснилось, что родной брат задержанного, Равшанджон Мирзоев, воевал на стороне террористов в Сирии и там же был убит. В самом Таджикистане семья Мирзоевых была под особым наблюдением спецслужб из-за подозрений причастности родственника к террористическим организациям.

Правоохранители установили, что атаковавшую концертный зал банду нельзя назвать классической террористической ячейкой. Их собрали вместе всего за пару недель до произошедшего.

Все четверо исполнителей теракта в подмосковном «Крокусе» внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

5-tv.ru

Кроме того, по делу о нападении на концертный зал были арестованы Исраил Исломов и два его сына Диловар и Аминчон, продавшие обвиняемым автомобиль Renault, а также Алишер Касимов, который сдал им квартиру в подмосковном Путилково. Все они, как говорится в материалах дела, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке и способствовали в этом.

Девятым и последним на данный момент арестованным по делу о теракте в «Крокусе» стал Лутфуллои Назримад, которого обвиняют в финансировании террористов через криптовалюту. Деньги, как установили следователи, шли с Украины. Для подготовки нападения террористы получали крупные суммы.

Известно, что мужчине 24 года, он родом из Таджикистана, имеет высшее образование, нигде не работает. При задержании Назримад вел себя настолько нагло, что полицейским пришлось сковать его руки и ноги. До ареста по делу о теракте он уже был арестован на 15 суток за вызывающее и дерзкое поведение в ходе общения с сотрудниками полиции.

Позиция России

Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Он также заявил, что Россия установит и покарает каждого причастного к теракту в «Крокус Сити Холл». При этом он указал на то, что стрелявшие направлялись в сторону Украины. По словам российского лидера, для террористов там было подготовлено «окно».

Путин также ответил США, которые пытаются убедить мир, что украинского следа в теракте в «Крокусе» нет и его совершила группировка ИГ**.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ**», — сказал глава государства.

Это злодеяние может быть лишь звеном в серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками Украины, подчеркнул президент. Власти, сказал он, знают, кто совершил это злодеяние, — осталось выяснить личность заказчика.

СК РФ; 5-tv.ru

Между тем директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след в произошедшем. Он добавил, что, по предварительным данным, террористов ожидали на Украине. Одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали, уверен директор ФСБ.

В свою очередь Госдума после трагедии в «Крокусе» решила обсудить возможность снятия моратория на смертную казнь в России. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Так называемые «нулевые чтения» ведомство готово провести после того, как будет подготовлен парламентский законопроект о возращении этой меры наказания.

Опознание тел продолжается

По последним данным, число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 144 человека, пострадавших — 551. При этом опознание тел, сгоревших при пожаре в концертном зале, продолжается. В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления о пропаже людей во время теракта.

Процедура опознания проходит в московском Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда заранее приглашают родственников. Работа ведется при участии специалистов Москвы и Московской области, МЧС и Следственного комитета.

В некоторых требуется молекулярно-генетическая экспертиза, которая занимает не менее двух недель. Процедура опознания проводится круглосуточно. Родственникам погибших помогают на месте оформить все документы. Для них также работает служба психологической поддержки.

Накануне, в девятый день трагедии, в Москве прошла большая панихида по жертвам теракта в «Крокусе». Рядом с местом теракта — на площади у сгоревшего концертного зала — возвели конструкции для траурной церемонии. Ее провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранные дипломаты почтили память погибших в «Крокусе».

* — внесены в список террористов и экстремистов в России

** — террористическая организация, запрещенная в РФ.