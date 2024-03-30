Воздух из Африки подарит москвичам майское тепло

Вильфанд: в выходные воздух будет перемещаться с Африканского континента

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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В понедельник температура поднимется до 19 градусов тепла. А что дальше?

Жителей Москвы ожидает теплая погода в выходные и в начале следующей недели благодаря воздуху из Африки. В понедельник температура поднимется до 19 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу».

«В выходные воздух будет перемещаться с Африканского континента. И это значит, что ночи теплые, заморозков не ожидается. Днем в субботу 11 — 13 градусов, а в воскресенье — 15 — 17. В субботу погода уже не мартовская, а апрельская, характерная для начала второй декады. А в воскресенье погода, характерная для пятой пятидневки апреля», — отмечает он.

В ночь с субботы на воскресенье минимальная температура будет 5— 7 градусов. Кроме того, теплая погода сохранится в Москве до среды.

«‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Супертеплым ожидается понедельник. Ночные температуры в диапазоне 6 — 8 градусов, днем — 17 — 19. И это уже на уровне рекордных значений. Такая погода уже майская. Погода опережает свой климатической график на 1,5 месяца», — рассказал Вильфанд.

Однако с четверга прогнозируется изменение циркуляции, поэтому температура снизится. Ночные температуры будут около ноля, а днем 7—10 градусов.

По словам эксперта, значительных осадков ждать не стоит, но «до конца рабочих дней недели возможен небольшой кратковременный дождь».

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