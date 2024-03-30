«Пожалуйста, не смотрите»: Юрий Стоянов вспомнил первые выпуски «Городка»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист сделал неожиданное признание о любимой зрителями программе.

Звезда программы «Городок» Юрий Стоянов признался, что ему не нравятся ее первые выпуски, которые зрители увидели еще в 1993 году. Об этом народный артист России рассказал в беседе с WomanHit.ru.

«К сожалению, их нельзя уничтожить, это уже часть истории. Но смотреть их не надо. И каждый раз, когда я говорю: „пожалуйста, не смотрите“, это является сигналом к тому, чтобы люди обязательно посмотрели. Давайте скажем: обязательно смотрите. Может быть, сработает в обратную сторону», — признался актер.

Артисты Юрий Стоянов и Илья Олейников на съїмках программы «Городок». Белинский Юрий / ТАСС

«Городок» выходил на российские экраны с 1993-го по 2012-й. Всего было выпущено 439 эпизодов. Программа закрылась после смерти автора и еще одной звезды шоу — Ильи Олейникова, друга и коллеги Юрия Стоянова. Артист ушел из жизни в 2012-м в возрасте 65 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юрий Стоянов признался в дурной привычке.