Четыре человека ранены после удара ВСУ из HIMARS по Херсонской области
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
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Пострадали жители села Брилевка в Алешинском округе.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по селу Брилевка в Алешинском округе четыре человека получили ранения. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Обстрел вели из реактивной системы залпового огня HIMARS, с мест сообщают о четырех ракетах, две из них сбили. По предварительным данным, четыре человека с осколочными ранениями нижних конечностей и туловища», —заявил он.
Сальдо добавил, что нет смысла использовать высокоточные ракеты HIMARS для ударов по гражданским объектам. Кроме того, для полностью зависящей от иностранных денег Украины они слишком дорогостоящие.
«Но у террористов своя логика — варварская», — резюмировал он.
Накануне в Брянской области три человека пострадали в результате обстрела ВСУ. В поселке Белая Березка легкие ранения получили двое мирных жителей. В селе Курковичи — девушка-подросток.
Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью.