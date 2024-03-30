Время действовать: прогноз Таро на неделю с 1 по 7 апреля

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 1 по 7 апреля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

Карта Таро — Девятка Пентаклей. 5-tv.ru

Карта символизирует изобилие. Также она говорит о стабильности и том, что, возможно, станет известной какая-то информация, ранее скрытая от вас.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Пятерка Мечей)

Карта Таро — Пятерка Мечей. 5-tv.ru

Пятерка Мечей призывает сфокусироваться нас на тех ресурсах, которые уже есть — лучше не рисковать. Карта не советует начинать новые проекты в сфере финансов, потому что ожидания могут не оправдаться.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Императрица)

Карта Таро — Императрица. 5-tv.ru

Это олицетворение любви, плодородия. Карта предсказывает стабильность в любовной сфере, также не исключены новые перспективные знакомства. Еще Императрица советует обратить внимание на общение с женщинами по роду — мамами, бабушками.

Совет на неделю (Карта Таро — Рыцарь Мечей)

Карта Таро — Паж Пентаклей. 5-tv.ru

Карта советует сказать что-то, что связано с деньгами или другими материальными ресурсами. Сейчас самое время озвучить то, что давно хотелось, выразить какую-то идею.

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