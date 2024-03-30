Погружение в ретроградный Меркурий: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 1 по 7 апреля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Эта неделя погружает нас в период ретроградного Меркурия — время, когда нам с Земли кажется, что Меркурий движется в обратную, непривычную для нас сторону. Китайская астрология не реагирует на ретроградный Меркурий.

Тем не менее, будьте внимательнее совершая важные покупки, более тщательно анализируйте идеи, которые приходят в это время и уделите время прогулкам на свежем воздухе, если вы подвержены весенней хандре. На неделе будет несколько весьма приятных дней с позитивной энергетикой — выбирайте вторник, пятницу и субботу.

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Понедельник, 1 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Козы. День проходит под звездой белого тигра, наделяющий его чрезвычайно негативными характеристиками. Постарайтесь не перегружать этот день важными видами активности. Лучше всего заниматься рутиной и незначительными делами.

Допустимо в этот день встречаться с друзьями, запускать рекламную кампанию, но тщательно продумывайте свои действия и снижайте ожидания.

Совет: оставайтесь на месте, и проясните ваши понятия о правильном и неправильном, общайтесь, трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.

Вторник, 2 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Обезьяны. Неблагоприятный день для важных открытий и движений. Полученная информация может оказаться недостоверной. Документы, на которые вы собираетесь подавать, в этот день будут, задерживаться, есть риск, что их придется переделывать.

Совет: благоприятный день для большинства дел. Прекрасное время для закладки фундамента, начала ремонтных работ, вступления в брак, перелетов, переездов. Человек, который воспользуется энергиями этого дня, получит содействие самых ярких и благоприятных звезд и будет получать дополнительную помощь в делах в течение от трех до девяти лет.

Среда, 3 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Петуха. Нейтральный день, который тем не менее оказывается в весьма благоприятной структуре и дает помощь в отношениях с людьми, в сдаче экзаменов, мирных переговорах, поиске скрытых вещей, торговле, найме на работу, поиске сотрудников и саморазвитии.

Совет: действуйте через женщину и женское начало инь. Мир создается через взаимодействие.

Четверг, 4 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Собаки. День разрушителя, совершенно не годится для начала важных дел, гораздо больше подойдет для завершения проектов, подведения итогов. Энергии этого дня идут против энергий года, и он не может поддержать важных мероприятий или запуска проектов. Поэтому лучше всего заниматься рутиной, обычными делами.

Совет: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.

Пятница, 5 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Земляная Свинья. Первый день нового месяца каменного дракона. Прекрасное время для большинства дел, запуска проектов, свадеб, переездов и путешествий. Использование энергий этого дня весьма позитивно скажется на вашей удаче от двух до четырех месяцев. Дела могут идти напряженно, непросто, но результат будет благоприятный.

Совет: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений.

Суббота, 6 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Металлической Крысы. Умеренный день, не пользующийся благоволением звезд, находится в весьма посредственной структуре. Однако он может быть хорош для проведения переговоров, обращения за медицинской помощью, начала обучения, подписания контрактов, инвестирования.

Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки, избавьтесь от старых представлений.

Воскресенье, 7 апреля 2024 года

5-tv.ru

День Металлического Быка. Спокойный день, хорош для домашних дел, учебы, сбора долгов, медитации и ни к чему не обязывающего времяпрепровождения в приятной компании.

Совет: вам угрожает опасность. Освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.

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