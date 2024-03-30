Назвали в его честь: Тарасов и Костенко раскрыли имя сына

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Семья объявила имя малыша в новом семейном блоге.

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко спустя долгое время объявили имя своего четвертого ребенка. Пара призналась, что назвала сына Ярославом — в честь отца Анастасии.

Дмитрий и Анастасия недавно сообщили о создании своего семейного блога, в котором планируют рассказывать о воспитании детей. Именно там супруги и раскрыли имя малыша.

Модель родила ребенка полтора месяца назад, а также на днях отметила 30-летие. Она рассказывала, что мечтала к юбилею прийти в хорошую физическую форму, однако не успела. В результате отложила празднование до лучших времен.

Костенко и Тарасов женаты уже шесть лет. В июле 2018 на свет появилась дочка Милана, в феврале 2020 года — дочка Ева, в октябре 2021 года — сын Алексей, в феврале 2024 года — четвертый малыш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Дмитрия Тарасова попала в больницу вместе с ребенком.