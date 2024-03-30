Фото: www.globallookpress.com / s22

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Супруга принца Уильяма не так давно перенесла хирургическое вмешательство на брюшной полости.

Градус накала вокруг госпитализации и страшного недуга будущей королевы-консорта Кейт Миддлтон достиг апогея. Спустя считанные месяцы в Великобритании раскрыли истинный диагноз супруги принца Уильяма. Почти трехмесячному отсутствию многодетной принцессы нашлось объяснение.

Королевский эксперт Марк Рош, со ссылкой на собственные источники во дворце, выдал реальный диагноз Кейт Миддлтон. По его словам, принцесса Уэльская перенесла хирургическое вмешательство из-за рака толстой кишки.

«Согласно хорошо информированному источнику, все указывает на то, что ей сделали операцию по поводу гистерэктомии и что у нее рак толстой кишки», — цитирует слова Роша Us Weekly.

Известно, что на данный момент Миддлтон проходит курс химиотерапии. Близкое окружение отмечает, что онкология и лечение очень ослабили Кейт, из-за чего ее мужу, принцу Уильяму, пришлось взять на себя ответственность за воспитание общих детей.

Не добавляет оптимизма Уильяму и ситуация с отцом, королем Карлом III. Известие о раке простаты у главы семейства настигло принца Уэльского примерно в то же время, что и печальная новость о недуге Кейт. Чтобы быть рядом с семьей в столь непростой для близких период, Уильям отложил большую часть возложенных на него обязанностей.

Конспирологические теории только множатся

Тем временем, пока принцесса Уэльская борется со страшным недугом, в Сети продолжаются открытые спекуляции на состоянии здоровья будущей королевы-консорта. Поводом для очередных пересудов стало все то же видео, на котором Миддлтон, больше двух месяцев не выполнявшая свои прямые обязанности, официально раскрывает свой недуг и признается, что проходит химиотерапию.

Особо внимательные выдвинули конспирологическую теорию, согласно которой видео, опубликованное Кенсингтонским дворцом, ничто иное, как фейк. Главным вопросом, который интересовал аудиторию, стал даже не внешний вид Миддлтон, а отсутствие рядом с ней в кадре принца Уильяма. По традиции, любые официальные заявления, особенно если речь идет о будущей королеве-консорт, должны делаться в сопровождении официального лица, а именно будущего короля, коим и выступает старший сын принцессы Дианы.

«Почему принц не сидит рядом в кадре?» — задавались вопросами особо дотошные в социальных сетях.

В свою очередь, масла в огонь подлил американский IT-предприниматель Кристофер Бузи. По мнению предпринимателя, который специализируется на отслеживании фейков в социальных сетях, отслеживающей фейки в соцсетях, фотографии принцессы, выдаваемые за свежие, на самом деле отретушированные и достаточно старые. Однако, подтверждений своим словам Бузи, который, к слову, в прессе давно выступает как близкий друг принца Гарри, так и не привел.

«Дворец лгал, и британская пресса с радостью помогала им лгать», — написал 48-летний Бузи в своих соцсетях. По мнению бизнесмена, СМИ высмеивали теории заговора об исчезновении принцессы Уэльской, хотя «многое из того, что было сказано, оказалось правдой, но не до конца».

Чтобы доказать, что принцесса Уэльская на самом деле давно и бесследно пропала, Бузи предложил всем любопытствующим журналистам лично наведаться на ферму Виндзоров и от первого лица уточнить, когда Кейт и Уильям последний раз появлялись тут. По словам предпринимателя, один лишь этот вопрос многое расскажет о тайнах королевской семьи.

«Серьезный вопрос: хоть один репортер озаботился тем, чтобы сходить на Виндзорскую ферму и поинтересоваться у сотрудников, были ли там Кейт и Уильям на выходных? Помимо человека, которому заплатили за видео, кто-нибудь еще сказал журналистам под запись, что видел Уильяма и Кейт на ферме? То есть правильно ли я понимаю: видео с Кейт — одна из самых громких историй 2024 года, и ни один человек, работающий на ферме/в магазине, не дал журналистам комментарий о том, что видел Уильяма и Кейт? Значит, первоисточник этой истории — какой-то случайный парень? Звучит как что-то достойное доверия», — раскритиковал ситуацию в пух и прах он.

Предварительно, известно, что сразу после официального заявления о недуге Кейт и Уильям улетели на вертолете в любимое поместье Анмер Холл в Норфолке. Велик шанс, что семейная пасхальная служба, которая традиционно проводится в часовне Святого Георгия, пройдет без них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям не справляется с проблемами.