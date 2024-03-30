Роман Костомаров показал на видео процесс тренировки перед выступлением в Минске

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Telegram / Роман Костомаров / kostomarovroman; 5-tv.ru

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Фигурист в очередной раз продемонстрировал поклонникам стальную волю и стремление вернуться к привычной жизни.

С момента выписки из больницы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова прошло несколько месяцев. С тех пор фигурист успел вновь вернуться в спортзал, освоить управление авто и даже вернулся на лед. Все последнее время поклонники ждали только одного — вернется ли спортсмена на лед, как обещала ранее его жена, олимпийская чемпионка Оксана Домнина.

Судя по всему, и сам спортсмен ждет — не дождется возможности проверить свою силу воли на коньках. Чтобы не ударить в грязь лицом, спортсмен встал на коньки прямо на протезах в преддверии выступления в Минске, а результатами тренировки поделился в Telegram-канале.

«Треним, улучшаю свое нынешнее катание», — сопроводил видео он лаконичной подписью.

Восхищенные выдержкой фигуриста подписчики не смогли сдержать восторгов и буквально забросали спортсмена подбадривающими комментариями.

«Рома, такой труженик, пахарь. Сил и здоровья преодолеть все препятствия!»;

«Роман, ты супер!!! Здоровья тебе и твоей семье!!!»;

«Это такой пример и такое вдохновение для всех нас! Только вперед! Сил Вам — физических и душевных!» — поддерживают поклонники спортсмена.

В начале 2023 года фигурист попал в больницу после выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион оказался в реанимации с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких.

В какой-то момент состояние Костомарова ухудшилось настолько, что спортсмен впал в кому. На фоне первичной инфекции у фигуриста начал развиваться сепсис.

Тогда же чемпиона перевезли в больницу в Коммунарке, где несколько месяцев он находился на ИВЛ. Сами медики, буквально вытащившие Костомарова с того света, признавались, что это уникальный случай исцеления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров рассказал о желании вернуться в ледовые шоу.