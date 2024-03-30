«Очередное доказательство»: как фармкомпании Запада выбрали Украину для бесчеловечных опытов над людьми

Фото, видео: www.globallookpress.com / Genetic Labs Genetic, Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Зарубежные компании, предварительно, тестировали на украинцах препараты, которые могли вызвать онкологию. Откуда такое отношение?

Если факты тестирования западных препаратов, вызывающих рак, на жителях Украины подтвердятся, это станет очередным доказательством истинного отношения зарубежных «партнеров» к Незалежной. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Политик подчеркнул, что информация должна стать предметом серьезной международной проверки наравне с разбирательствами, которые прежде велись по факту обнаруженных российской стороной американскими биологических лабораторий на территории Украины.

«Это будет еще одним звеном в подтверждение теории, ставшей практикой, о том, что Украина для Запада — не более, чем полигон для, во-первых, отработки каких-то новых потенциально опасных для людей технологий. В частности, в области медицины, в области защиты человеческих организмом, которые, до того, как они будут применять в отношении собственных граждан, должны испытываться на «подопытных кроликах“», — говорит Косачев.

Вице-спикер подчеркнул, что последствия таких экспериментов несут долгоиграющий характер и будут влиять не только на самих людей, но и окружающую среду, а также здоровье следующих поколений, что, если эти факты найдут свое подтверждение, в очередной раз докажет преступную роль Запада на Украине.

«Нужно оценить степень достоверности данных, которые излагаются в СМИ. И, если эта достоверность окажется высокой, я не исключаю и того, что со стороны России, со стороны наших единомышленников — наверное, такими единомышленниками должны стать любые страны, которые граничат с Украиной, потому что эта угроза может носить трансграничный характер — я не исключаю подобного рода расследования могут быть инициированы», — подчеркнул Косачев.

Доказательства проведения опытов над людьми в Мариуполе всплыли после освобождения города. В документах, найденных в подвале одной из местных больниц, говорится о том, что на людях тестировали экспериментальные средства SB4 для лечения ревматоидного артрита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что именно говорится в найденных документах и какие страны проводили испытания на украинцах.