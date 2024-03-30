При обстрелах со стороны ВСУ в Брянской области пострадали три человека
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
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Под ударом оказались несколько жилых точек.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела ВСУ.
«В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава субъекта в своем Telegram-канале.
В поселке Белая Березка легкие ранения получили двое мирных жителей. В селе Курковичи — девушка-подросток.
Также в поселке в результате обстрела повреждены два многоквартирных и еще несколько частных домов, уточнил Александр Богомаз.
Сейчас на местах происшествия работают экстренные службы.
Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гладков сообщил о попадании беспилотника ВСУ в многоквартирный дом в Белгороде.