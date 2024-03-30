«Новая реальность»: в Кремле заявили об изменениях в геополитике с начала СВО

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Речь, в частности, идет о государственных границах.

Геополитическая реальность с момента начала специальной военной операции России на Украине изменилась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, изменились государственные границы России и Украины.

«У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — сказал официальный представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, который допустил переговоры Москвы и Киева только в случае, если Украина вернется к границам начала 2022 года. Прежде глава киевского режима говорил о границах 1991 года, имея в виду Крым, который воссоединился с РФ в марте 2014-го. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России осенью 2022-го.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.



Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков прокомментировал заявления Кулебы о правилах переговоров РФ и Украины.