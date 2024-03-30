В Нидерландах неизвестный взял в заложники посетителей кафе

Екатерина Долганова 62 0
В Нидерландах неизвестный взял в заложники посетителей кафе

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Banneyer

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По некоторым данным данным, внутри заведения находится пять человек.

В Нидерландах неизвестный взял в заложники посетителей кафе и удерживает их уже на протяжении пяти часов. О ЧП передают из города Эда на востоке страны, сообщает местная газета De Gelderlander.

Известно, что злоумышленник, забаррикадировавшийся в кафе Petticoat, заявляет, что у него при себе сумка, полная взрывчатки. Сообщение поступило на пульт местной полиции еще в пять утра. С тех пор о судьбе заложников выяснить так ничего и не удалось. Также не ясно, какие требования выдвигает неизвестный.

Город Эда расположен в 60 милях от столицы страны Амстердама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неизвестный взял в заложники женщину на Камчатке.

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