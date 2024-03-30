Фото: www.globallookpress.com / Thomas Banneyer

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По некоторым данным данным, внутри заведения находится пять человек.

В Нидерландах неизвестный взял в заложники посетителей кафе и удерживает их уже на протяжении пяти часов. О ЧП передают из города Эда на востоке страны, сообщает местная газета De Gelderlander.

Brandweer, politie en ME is massaal uitgerukt. Lijkt te gaan om een incident rond café Petticoat aan de Nieuwe Stationsstraat. Vanuit het persvak kunnen we ook niet al te dichtbij komen. #Ede pic.twitter.com/c4C0x4aiyr — Marouscha van de Groep (@marouschavdg) March 30, 2024

Известно, что злоумышленник, забаррикадировавшийся в кафе Petticoat, заявляет, что у него при себе сумка, полная взрывчатки. Сообщение поступило на пульт местной полиции еще в пять утра. С тех пор о судьбе заложников выяснить так ничего и не удалось. Также не ясно, какие требования выдвигает неизвестный.

Город Эда расположен в 60 милях от столицы страны Амстердама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неизвестный взял в заложники женщину на Камчатке.