Расплата пришла: в Петербурге раскрыли зверское убийство школьницы 18-летней давности

Полиция нашла мужчину, который 18 лет назад убил и изнасиловал школьницу

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Предполагаемый обвиняемый не прятался от правосудия, но многие годы скрывал содеянное.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в зверском убийстве 12-летней девочки, совершенном 18 лет назад. Трагедия, потрясшая целый регион, случилась в сентябре 2006 года, но предполагаемый виновник обнаружил себя лишь спустя почти два десятилетия. С соответствующим сообщением вышли в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По информации следствия, зверская расправа была совершена в Санкт-Петербурге, предположительно, между речкой Красненькой и элеваторной площадкой.

Мама девочки практически сразу обратилась в полицию по факту пропажи дочери. На поиски ребенка вышли полицейские и волонтеры, однако тело шестиклассницы удалось найти только в мае 2007 года. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но истинного виновника трагической гибели ребенка найти не удавалось.

Теперь же стало известно, что, спустя почти 18 лет, правоохранительные органы вышли на след убийцы. Подозреваемым называют 52-летнего заключенного, уроженца одной из стран бывшего СССР, который отбывает пожизненный срок в исправительной колонии УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу по тем же статьям.

Следственные действия позволили выявить, что обвиняемый видел незнакомую девочку, идущую по дороге недалеко от канала, напал на нее, надругался, а затем убил. Школьница скончалась на месте от полученных травм.

Сейчас мужчину этапировали в Санкт-Петербург для проведения следственных действий. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего лица, сопряженное с изнасилованием».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «казанского душителя» суд приговорил к пожизненному заключению.