Москва и Бишкек договорились о совместных усилиях в противостоянии терроризму

Фото: © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Представители МИД России и Киргизии провели консультации по вопросам обеспечения безопасности.

Россия и Киргизия договорились о совместных усилиях в противостоянии терроризму. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства по итогам консультаций по вопросам региональной и европейской безопасности в Бишкеке.

Консультации провели замминистра иностранных дел России Александр Грушко и его киргизский коллега Айбек Молдогазиев. В рамках обмена мнениями они подтвердили настрой на плотный диалог Москвы и Бишкека в обеспечении безопасности в регионе, отметили важность таких международных объединений как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, а также подчеркнули важность взаимодействия в рамках этих организаций.

«Подчеркнута исключительная прерогатива региональных сил в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, производство и незаконный оборот наркотических средств», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жителей Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов.