Фото: www.globallookpress.com / Markiian Lyseiko

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Препараты, о которых идет речь, вызывали рак у пациентов.

Украина долгое время являлась страной-«полигоном» для фармакологических компаний Запада, которые испытывали на местных жителях свои препараты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые появились в распоряжении агентства.

Файлы, о которых идет речь, были найдены в подвале больницы в Мариуполе после освобождения города, при восстановлении медучреждения. В них говорится о том, что на людях тестировали экспериментальные средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. «Подопытными» были пациенты психиатрического отделения.

В документах отмечается, что препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета. Другими словами, лекарство могло вызвать разные формы онкологии, например, раз кожи, а также лимфатической и кроветворной систем.

Производители лекарств — компании Biogen Idec Denmark manufacturing ApS из Дании, Catalent Pharma Solutions из Бельгии и британская корпорация Fisher Clinical Services UK Limited. Спонсором выступала южнокорейская компания Samsung Bioepis.

Среди документов обнаружена заявка компании «Квинтайлс Украина» (Quintiles Ukraine), адресованная государственному экспертному центру Минздрава Украины и комиссии по вопросам этики при лечебно-профилактическом заведении о проведении клинических испытаний этого препарата. К слову, сама компания создана как филиал американской фирмы Quintiles Transnational, специализирующейся на лекарствах.

Также в бумагах упоминаются компании Pfizer, AstraZeneca, Celltrion, Novatris International AG, IQVIA, Janssen Pharmaceuticals (сейчас называется Johnson & Johnson Innovative Medicine) и многие другие фирмы из Великобритании, США, Южной Кореи, Германии, Бельгии и Нидерландов.

Найденная документация датирована периодом с 2008 по 2016 год. Согласно ей, исследования проводились на людях всех возрастов, в том числе детях от одного года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Крыму призвали признать Украину страной-террористом при причастности к трагедии в «Крокусе».