Послушайте меня: ТОП главных ошибок водителей, которые нельзя допускать в беседе с сотрудниками ДПС

Фото: Елков Олег / ТАСС

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Даже самые незначительные ошибки в общении с сотрудниками ведомственных органов способны привести к серьезным последствиям.

Всех водителей хотя бы раз за время управления транспортным средством проверяли инспекторы ДПС. Реагируют водители на стрессовую ситуацию по-разному: кто-то начинает нелепо шутить, кто-то сразу «лезет в бутылку» и «качает права», а кто-то будто воды в рот набрал и теряет дар речи уже с первых секунд. Ошибки в общении с сотрудниками ДПС могут привести к штрафу и потере времени, а в худшем случае и вовсе к задержанию.

Какие фразы и действия, которые допускает каждый второй, не стоит совершать и произносить во время беседы и какие из них считают просто ошибкой, а какие могут быть расценены как «выпад на грани фола»?

Обстоятельные рассказы и хохмы в сторону

Как уверяют сами сотрудники ведомственных органов, поводов для остановки транспортного средства чаще всего два. Первый — прямые нарушения правил дорожного движения, либо спецмероприятие. И в том, и в другом случае следует незамедлительно выполнять требования сотрудников ДПС, тогда проверка пройдет быстро и без эксцессов.

Любые попытки нахамить, отшутиться, уйти от ответа или перейти на «ты» чреваты затяжными разбирательствами. На вопросы сотрудников следует отвечать обстоятельно, но кратко — подробные истории также могут вызвать подозрение.

«Есть такие люди, которые любят нахамить или сразу начинают говорить с инспекторами на „ты“, будто мы друзья или старые знакомые. В ответ на фразу „Вот, держи“ может последовать полная проверка автомобильной истории водителя на предмет неоплаченных штрафов — кто хамит в жизни, может точно так же вести себя и на дороге», — объяснил полицейский в беседе с порталом AutoNews.

Шутки про алкоголь — главное табу!

Любые попытки «зашутить» ситуацию (даже если таким образом вы маскируете свой невроз) разговорами про алкоголь и запрещенные препараты чреваты дополнительной проверкой или временными затратами. Если же эти хохмы будут сопровождаться панибратством — штраф вам и вовсе обеспечен!

По уверениям сотрудников ДПС, любая шутка, которая может не иметь под собой реальных оснований, способна стать поводом для реальной проверки.

«Вас могут и в трубочку попросить подуть, и, возможно, даже предложат проехать на медосвидетельствование — кто знает, с чего вы такой веселый. Ведь все хорошо понимают, что помимо алкоголя есть еще и наркотики», — акцентируют внимание профи.

Не выходи на улицу, не совершай ошибку

Некоторые водители, чтобы понравиться инспектору, начинают выходить из автомобилей. Однако, под мирными намерениями может скрываться много подводных камней — мало того, что на эти действия тратится дополнительное время, так еще и водитель впопыхах может открыть дверь, а инспектору придется отойти в сторону. Любое «мельтешение» на дороге приводит к тому, что под угрозу ставится не только жизнь сотрудника ДПС, но и водителей, осуществляющих движение рядом с местом остановки ТС.

Остановитесь там, где вам указал полицейский, опустите стекло и общайтесь так. Если документы оказались в сумке в багажнике, скажите об этом прежде, чем начнете открывать дверь, чтобы не вызывать лишние подозрения и мысли о том, что вы хотите скрыться. Не стоит общаться с правоохранителями и через узкую щелочку в окне, скрывая глаза — столь скрытное поведение может вызвать подозрения.

Сам себе режиссер

Нередко водители по советам блогеров начинают снимать сотрудников ДПС сразу, как только начинается беседа. Манера фиксировать на камеру все, что вы видите, чревата более строгими проверками. Правоохранители тоже люди, и попытка «ткнуть» сотруднику ДПС телефоном в лицо может обернуться тем, что номера вашего транспортного средства будут знать все сотрудники ведомства, а значит, доехать до пункта назначения вовремя вам просто не удастся.

«Деньги на бочку»

Если сразу после нарушения правил ПДД вас все же остановили блюстители порядка, совать взятку — самая худшая идея из тех, что только может прийти в голову. Мало того, что на подобную попытку избежать наказания не клюнет ни один настоящий профи, так еще и вы сами подведете себя под статью за дачу взятки должностному лицу при исполнении.

За это нарушение в УК предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, зарплаты (за период до года), кратной сумме взятки, исправительных работ (до двух лет), принудительных работ (до трех лет) или лишения свободы сроком до двух лет со штрафом или без него.

Кичиться знанием законов — дурной тон

Если вы все же вознамерились настроить против себя сотрудников ДПС, то перечисление пунктов законодательства — один из самых действенных способов для этого. Любая попытка размахивать перед лицом лица при исполнении книжкой с перечнем законов или звонок анонимному автоюристу может закончиться для водителя плачевно.

Хотите доказать свое — пишите в протоколе, что не согласны с постановлением, и кратко излагайте свое видение ситуации. Например, «ПДД не нарушал» либо «Нарушил другой пункт ПДД (указываете, какой именно)».

Ранее 5-tv.ru писал, что в России есть два нарушения ПДД, за которые гаишники практически не штрафуют.