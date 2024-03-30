Фестиваль «Брат-2: живой Soundtrack» состоялся в Петербурге

Фото: ВКонтакте / 4 марта 2023: БРАТ-2 Живой Soundtrack / brat2_msk

Уникальный концерт вернул зрителей в эпоху культовой картины Алексея Балабанова.

Марафон легендарных рок-хитов стартовал в Санкт-Петербурге. Фестиваль «Брат-2: живой Soundtrack» вернул зрителей в эпоху культовой картины Алексея Балабанова. Каждая из композиций была полноценной частью сценария, а звучали они в сумме почти вдвое больше, чем длился сам фильм. Корреспондент «Известий» Максим Облендер побывал на концерте.

Из знакомого всем логотипа «Брат-2» убрали пулю, заменив на цветок крокуса. Метроном гулкими ударами отмерил минуту молчания.

Песню «Никогда» из репертуара «Агаты Кристи» Самойлов хотел посвятить Сергею Бодрову и режиссеру «Брата-2» Алексею Балабанову, которому в этом году могло бы исполниться 65 лет, но из-за страшных обстоятельств посвятил и всем жертвам теракта.

Сотни огоньков фонариков зажглись на трибунах. Сотни голосов слились в один, подпевая Бутусову, «Маше и Медведям», Вадиму Самойлову, Насте Полевой и Сергею Бобунцу из «Смысловых галлюцинаций», — композициям, под которые сразу вспоминаются сцены фильма.

Сложно представить себе еще какой-то фильм, где бы был подобный саундтрек, где вот так, четыре часа вместе с артистами, зрители бы подпевали каждой песне.

«Фильм сделал из песни то, чем она является сейчас. Там слов-то совсем немножко. Человек слушает песню „Вечно молодой“ и тут же вспоминает фильм „Брат-2“: и первое, что приходит ему в голову, –"В чем сила, брат?» — заметил лидер группы „Смысловые галлюцинации“ Сергей Бобунец.

Музыкальные сборники «Брат» и» Брат-2» в один момент сделали даже андеграундные группы мегапопулярными. Кассеты с саундтреками звучали из каждого киоска, герой номер один — Данила, музыка — не попса, а русский рок.

«Фильм очень живой, тема очень живая, герой очень нужный до сих пор, поэтому люди смотрят, и новый зритель приходит на этот фильм. Естественно, обращают внимание на музыку тоже», — отметил экс-солист группы «Агата Кристи», музыкант Вадим Самойлов.

Отдельный блок концерта — выступление детского хора. Этим голосам подпевают тысячи людей в зале, но самое интересное, что зрители, глядя на ребят, говорят: «Да, примерно в этом возрасте я посмотрел „Брат-2“ и навсегда подсел на русский рок».

В завершение вечера, естественно, «Последнее письмо» от Бутусова: строчки, под которые вспомнились «и тропинка, и лесок, и в поле каждый колосок», — Родина, куда в финале картины летел Данила.