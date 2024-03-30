Напасть преследовала за напастью: какими были последние дни оскароносного Госсетта-младшего

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

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В свое время, темнокожий актер получил первый в истории кинематографа «Оскар» за мужскую роль второго плана.

На 88-м году жизни в Санта-Монике умер актер Луис Госсетт-младший. Широкому зрителю он известен тем, что стал третьим темнокожим актером, номинированным на «Оскар» и первым темнокожим актером, получившим заветную статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.

Одним из первых о смерти звездного родственника узнал двоюродный брат Госсетта-младшего. В беседе с журналистами Assosiated Press он рассказал, что смерть исполнителя ролей наступила вечером 28 марта. Тело актера озвучивания было обнаружено в Санта-Монике, штат Калифорния. Что именно могло стать причиной случившегося, еще предстоит установить судмедэкспертам.

Борьба за жизнь и зависимости

Головокружительный успех и заветная статуэтка не спасла Госсетта-младшего от алкогольной и наркотической зависимости. По информации журналистов, спустя всего год, после получения «Оскара», американец пристрастился к запрещенным веществам и вынужден был обращаться за помощью к врачам. Лечение Госсетт-младший проходил в рехабе, а затем на время вернулся к прежней жизни.

Во время реабилитации у него диагностировали синдром токсичной плесени. Это неаллергическое неинфекционное фебрильное респираторное заболевание, возбудителем которого часто выступает бытовая плесень или пыль. Образуется она в сельскохозяйственных продуктах и считается достаточно распространенным возбудителем болезни.

Сам актер, в свою очередь, исключал, что болезнь проявилась у него как следствие злоупотребления запрещенными веществами. Госсетт-младший уверял, что первые симптомы проявились у него во время проживания в доме в Малибу.

Уже в 2010, спустя несколько лет после «выписки» из рехаба, в окружении Госсетта-младшего сообщили, что актер борется с раком простаты. Позже сам артист вышел с заявлением, в котором сознался, что ему принципиально важно было рассекретить собственный диагноз, «чтобы подать пример большому количеству афроамериканских мужчин, которые являются жертвами этого заболевания».

А уже в 2020 году Госсетта-младшего постигла новая напасть: актер озвучания слег с коронавирусной инфекцией. Выздоровление прошло не без последствий: уже позже режиссер и сценарист признавался, что все еще сталкивается с болями в легких и постоянной одышкой.

Главные проекты Госсетта-младшего

Госсетт-младший родился в 1936 году. Дебютировал в кино в 50-х годах, в ходе всей своей актерской карьеры снялся примерно в 220 фильмах и сериалах, в том числе в «Подпольной империи», «Хранителях», «Звездных вратах», «Скорой помощи» и даже «Бэтмене». Помимо этого, актер играл в театре и пробовал себя в роли продюсера и режиссера.

Помимо киноролей в послужном списке Госсетта-младшего озвучание игры Half-Life 2 и ее эпизодов. В первую же очередь он известен как киноактер: карьера Госсетта-младшего растянулась на 64 года, он снялся в десятках фильмов и сериалов.

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