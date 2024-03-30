Зеленский весело улыбнулся в ответ на вопрос о теракте в «Крокусе»

Фото: Reuters / Evgenia Novozhenina

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Реакция главы киевского режима на трагедию выглядит, мягко говоря, странно.

Веселой улыбкой Владимир Зеленский ответил на вопрос о теракте в «Крокус Сити Холле» во время интервью CBS News. Так глава киевского режима отреагировал, комментируя трагедию в Подмосковье, которая унесла жизни 144 человек.

Интервью от 28 марта появилось в открытом доступе в Сети накануне. Там президент Украины вновь жалуется на нехватку помощи со стороны США, которые задерживают очередной пакет на миллиарды, снова просит самолеты F-16 и зенитные комплексы Patriot и даже признается, что положение у ВСУ на передовой, мягко говоря, тяжелое.

Владимир Зеленский улыбается на вопрос о теракте в «Крокусе». Скриншот YouTube / CBS News

В конце видео интервьюер задает Зеленскому вопрос о том, насколько он обеспокоен появившейся информацией о связи террористов с Киевом.

«Давайте разберемся, что произошло», — отвечает тот и выдает кривую улыбку.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Как позже заявили в СК РФ, предполагаемые террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Крыму призвали признать Украину страной-террористом при причастности к трагедии в «Крокусе».