Таджикистан усилил контроль за вербовкой мигрантов террористами

Фото: © РИА Новости

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Спецслужбы будут отслеживать и предотвращать попытки завлечь людей в преступные группировки.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» власти Таджикистана взяли под особый контроль меры, направленные на предотвращение вербовки трудовых мигрантов террористами. Об этом сообщила замглавы министерства труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири.

По словам высокопоставленной чиновницы, обеспокоенные случившимся в подмосковном Красногорске власти страны усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами, чтобы не допустить вербовки мирных граждан боевиками из соседних государств. Предполагается, что эта мера поможет сформировать безопасную обстановку в мире, а заодно станет превентивной мерой для совершения дальнейших преступлений.

«В Таджикистане работа была усилена посредством структур миграционной службы, которая представлена во всех регионах», — приводит ТАСС ее слова.

Особое внимание ведомственные органы Таджикистана уделяют предотвращению вербовке через социальные сети. Помимо этих мер проводится работа в других странах, где проживают граждане Таджикистана и сформированы диаспоры.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» имеет судимость в Таджикистане за развратные действия.