Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Атака украинских боевиков была успешно отражена.
Министерство обороны Российской Федеации сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить атаку по объектам России. Об этом представители ведомства сообщили в официальном Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в МО.
В ведомстве добавили, что атаку пресекли в 7:30 по московскому времени.
МИД РФ заявил о неправдоподобности доклада ООН про пытки на Украине
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.