Николаев впервые ответил на сообщения о разводе с Проскуряковой

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Все чаще в прессе говорят о проблемах в отношениях знаменитостей, а раздельные путешествия только подливают масла в огонь.

Народный артист России Игорь Николаев впервые прокомментировал слухи о разводе. В сети регулярно обсуждаются якобы назревшие проблемы в отношениях композитора с женой, певицей и актрисой Юлией Проскуряковой.

В прошлом году артист перенес операцию на сердце, с тех пор он нечасто появляется на публике. Журналисты издания VOICE задали звезде животрепещущие вопросы на недавней музыкальной премии.

Николаев и Проскурякова женаты с 2010 года. Через пять лет после свадьбы они стали родителями — на свет появилась дочь Вероника.

Композитору 64 года, его избраннице 41, разница в возрасте — еще одна причина, по которой поклонники ожидают расставания. Однако разрыва, заверил он, не будет.

«Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью», — заявил Николаев.

Артист также поделился успехами младшей дочери. Девочка с ранних лет занимается музыкой, сейчас она ходит в школу при консерватории имени Чайковского.

По словам композитора, несмотря на большие нагрузки, он требовательно относится к урокам Вероники и учит ее все успевать.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Юлия Проскурякова улетела в отпуск без мужа.