Фото: Zuma / ТАСС

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Незалежной срочно необходимы дальнобойные американские снаряды, признал он.

ВСУ уже строят планы по нанесению ударов по Крыму ракетами ATACMS, хотя еще не получили их в распоряжение. Об этом The Washington Post заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«ATACM-300s может стать нашим ответом. Когда Россия поймет, что мы можем сбивать их истребители, они отступят с аэродромов в Крыму», — сказал он.

Незалежной «срочно необходимы дальнобойные американские ракеты», с помощью которых ВСУ планируют наносить удары по военной инфраструктуре войск России, указал он. Страна не планирует «удары по территории России», но хочет организовать атаки на «полигоны в Крыму», признал Зеленский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский впервые допустил переговоры с Россией без выхода к границам 1991 года.