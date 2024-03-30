ВКС России нанесли мощный удар по террористам в Сирии

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф.

ВКС России ударили по месту базирования террористов в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил замглавы российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

«Ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих провинции Хомс», — сказал генерал на брифинге.

В результате огня снайперов со стороны террористов в провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий. А вследствие запущенного противником БПЛА в провинции Идлиб ранен один солдат армии Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор.