ВКС России нанесли мощный удар по террористам в Сирии
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф.
ВКС России ударили по месту базирования террористов в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил замглавы российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
«Ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих провинции Хомс», — сказал генерал на брифинге.
В результате огня снайперов со стороны террористов в провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий. А вследствие запущенного противником БПЛА в провинции Идлиб ранен один солдат армии Сирии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор.