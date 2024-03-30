«Они продвигаются все дальше»: Подоляк признал тяжелейшее положение ВСУ

Фото: Reuters / STRINGER

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Что сейчас происходит в зоне спецоперации?

Для ВСУ сложилась тяжелая ситуация на фронте из-за усиливающегося давления армии России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы находимся в обороне, а они давят. Они продвигаются все дальше вперед», — цитирует чиновника Bild.

Власти Незалежной не могут решить проблему с нехваткой оружия в рядах ВСУ, признал советник. Украина готовится к различным сценариям, заключил Подоляк.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский впервые допустил переговоры с Россией без выхода к границам 1991 года.