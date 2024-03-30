В мире Гарри Поттера: мама Тимати устроила шикарный день рождения внучке Алисе

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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Среди гостей был замечен и Волан-де-Морт.

Мама рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Симона Юнусова устроила грандиозный праздник в честь десятилетия внучки Алисы. В гости к девочке пришли аниматоры в образе героев вселенной Джоан Роулинг — в частности, Гарри Поттер, Альбус Дамблдор и Волан-де-Морт.

Организаторы воссоздали атмосферу фильма о приключениях юных волшебников, пригласили целую труппу актеров в ярких костюмах и преподнесли имениннице многоярусный торт в виде замка.

Как рассказала поклонникам звездная бабушка, не каждый год день рождения девочки семья отмечает с таким размахом. Но круглые даты — дело особенное.

«Я преследую еще и свою педагогическую цель. Банальная истина — дети нас зеркалят, а это значит, что когда Алиса вырастет, ей тоже обязательно захочется дарить своим детям сказку! Пока мы в состоянии их удивлять, надо это делать, ведь скоро наши милые малыши превратятся в нигилистов, и это уже будет совсем другая история», — написала Симона в личном блоге.

Мать девочки Алена Шишкова, хоть в последнее время и редко выходит на публику, присутствовала на празднике и не пряталась от камер. Еще недавно пресса обсуждала изменения в ее внешности — выяснилось, что модель прошла долгую борьбу с расстройством пищевого поведения.

Однако выглядела родительница блестяще. Она пришла в эффектном кожаном костюме, распустила длинные белокурые волосы и с удовольствием позировала рядом с дочкой.

На мероприятии присутствовали и знаменитые друзья семьи. Шишкова была спутницей Тимати три года — исполнитель признавался, что хотел жениться и даже делал предложение, но избранница отказалась.

Следующей несостоявшейся супругой артиста стала модель Анастасия Решетова. Эти отношения продлились шесть лет, на свет появился мальчик Ратмир.

Бывшие Тимати не общаются, но их дети регулярно проводят время вместе. Бабушка Симона активно занимается воспитанием Алисы, но на младшего внука ее влияние не распространяется — с Решетовой у Юнусовой близких отношений не сложилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шишкова рассказала о близких отношениях с Юнусовой.