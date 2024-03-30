Зеленский впервые допустил переговоры с Россией без выхода к границам 1991 года

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Что сказал глава Незалежной?

Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться даже без возвращения Незалежной к границам 1991 года. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем», — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что Россия якобы будет «готова к диалогу», если ВСУ выйдут на границы, существовавшие до начала СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский спрогнозировал отступление ВСУ без помощи США.