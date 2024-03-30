Фото: Reuters / STRINGER

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Предпринимаемых усилий Незалежной и Штатов для продвижения в зоне конфликта категорически недостаточно, сетует он.

ВСУ придется отступить, если США перестанут им финансово помогать. Об этом газете The Washington Post заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если не будет американской поддержки, это означает, что у нас не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет Patriot, ни средств для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов», — сказал он.

Зеленский добавил, что из такого сценария напрямую следует отступление ВСУ «шаг за шагом». Предпринимаемых усилий Незалежной и США для продвижения в зоне конфликта категорически недостаточно, сетует он.

Поскольку российские БПЛА, ракеты и высокоточные бомбы прорывают оборону ВСУ, Зеленский подчеркивает, что у него «нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар через границу».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали свою роковую ошибку в борьбе с Россией.