Обрела уверенность в себе: бывшая жена Тимура Родригеза счастлива после развода

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Полгода назад шоумен сообщил о расставании с Анной Девочкиной, матерью двоих его сыновей. И, по слухам, уже нашел ей замену.

Актер, певец и телеведущий Тимур Родригез развелся с женой Анной Девочкиной, матерью его сыновей Мигеля и Даниэля, после 16 лет брака. Об этом он рассказал поклонникам в соцсетях полгода назад. Образ идеальной семьи рухнул, публика сосредоточилась на жизни бывших супругов с особым вниманием. И выяснила, что Анна спустя несколько месяцев вовсе не живет затворницей, не жалуется на судьбу и выглядит блестяще.

Сейчас она живет в Испании, с удовольствием делится фотографиями из шикарных ресторанов, рассказывает о своих солнечных буднях. Жгучая брюнетка радует фанатов и довольно откровенными снимками. И ее не критикуют. Во-первых, красивая, а во-вторых, наслаждается жизнью и своей красотой — почему бы и нет. Стоит отметить, и прежде Девочкина намекала, что развод ее не сокрушил, даже наоборот, помог найти новые радости бытия и обрести уверенность в себе.

«У меня достаточно комментариев со словами поддержки, но выглядит это так, будто кто-то умер. Одни соболезнования… Почему бы не поздравить? И вообще, не устроить по этому поводу праздник?.. Нас к нашему счастью ведут иногда очень жесткой тропой, потому что сами мы не понимаем, когда уйти надо… Надеюсь, вы меня понимаете», — говорила Анна.

Тимур Родригез не назвал причину развода. Он также просил не задавать ему вопросов.

Утверждал, что они остаются «безумно любящими родителями» своих детей. А вот бывшая супруга после некоторого молчания намекала, что повод к расставанию был совсем неоригинальным.

Тот самый, который заставляет «творческих личностей» идти на поводу у своих желаний. Не так давно в прессе появились обсуждения нового романа Родригеза.

По слухам, вскоре после развода он закрутил роман с актрисой Катей Кабак. Девушка принимала активное участие в создании клипа на его песню «Чао, бамбино!»

Не только сыграла свою роль, по словам самого артиста, но и помогла с поиском локаций и придумывала эффектные сцены. Родригез называл Кабак своей музой, точнее — «музой для любого артиста».

Ранее 5-tv.ru публиковал откровения бывшей жены Тимура Родригеза о разводе.