Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» имеет судимость в Таджикистане за развратные действия

Шамсидин Фаридуни* имеет судимость в Таджикистане за развратные действия

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что выяснилось о Шамсидине Фаридуни*?

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шамсидин Фаридуни* имеет судимость в Таджикистане за развратные действия. Об этом сообщила мать подозреваемого Муассар Заргарова.

Так, в десятом классе он попал в тюрьму по статье 142 УК Таджикистана «Развратные действия». После освобождения он работал на стройке и в хлебопекарне, а затем поехал в Россию с целью найти жену.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.

* внесен в России в перечень террористов и эстремистов.