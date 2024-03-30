Дочь Алена Делона подала в суд на своих братьев

Дочь Алена Делона подала в суд на братьев из-за вторжения в частную жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Scanella

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С января трое детей знаменитого 88-летнего актера терзают друг друга то в прессе, то через судебные иски на фоне споров о состоянии его здоровья.

Дочь французского актера Алена Делона Анушка подала в суд на своих братьев Энтони и Алена-Фабьена за вторжение в частную жизнь. Согласно обвинениям, они тайком сняли на видео ее разговор с отцом и через два дня обнародовали запись в социальных сетях. Об этом сообщается в материале газеты La Provence.

Заседание назначено на апрель 2025 года. Отмечается, что братьев Анушка обвиняет в «использовании, хранении или разглашении документа или записи, полученных в результате посягательства на неприкосновенность частной жизни других лиц».

С января трое детей 88-летнего Делона терзают друг друга то в СМИ, то через исковые заявления. Все это происходит на фоне споров о состоянии здоровья пожилого артиста.

Упомянутая видеозапись также оказалась в распоряжении журналистов. В этом отрывке женский голос обращается к мужчине, которого называет «папой».

«Тебя принимают за дебила (…), а меня за идиота, манипулирующего своим отцом», — говорит женщина.

В конце января 88-летний актер был взят под судебную защиту, его дееспособность ограничена, опекуном назначено третье лицо. Артист может совершать многие действия, но ему не разрешено, например, продавать недвижимость.

Как сообщается в материале французской газеты, Энтони и Ален-Фабьен Делон полагают, что их сестра Анушка якобы скрывала от них состояние здоровья отца, чтобы перевезти его в Швейцарию и не платить слишком большой налог на наследство.

Прокуратура начала предварительное расследование в 2023 году после жалобы Алена-Фабьена. Он заявил, помимо прочего, что Анушка злоупотребляла неведением отца и его слабостью.

Кроме того, бывшая сиделка пожилого артиста и, по собственному утверждению, его любовница Хироми Роллен публично упрекала детей в манипулировании папой. Ее же наследники Делона обвинили в жестоком обращении с ним.

Как ранее писал 5-tv.ru Роллен написала письмо в прокуратуру, в котором заявила о «попытке умышленного убийства» актера его детьми.