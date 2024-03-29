«Страшно и дико слышать»: Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича* на теракт в «Крокусе»

Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича* на теракт в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим, считает дипломат.

Некоторые покинувшие страну знаменитости неделю молчали после теракта в «Крокусе», а теперь их «прорвало». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что „скорбеть надо молча“. Алла Борисовна (Пугачева — Прим. ред.) не молчала, когда умерли Борис Моисеев, Александр Градский», — написала дипломат в Telegram-канале.

Так, Захарова процитировала певицу Аллу Пугачеву, которая написала в личном блоге, что «скорбь должна быть в душе», а не в социальных сетях. А беглый музыкант Андрей Макаревич* заявил после трагедии в Красногорске, что «публичное вырывание собственных волос на просторах интернета» считает пошлейшим занятием.

Многие мировые шедевры были созданы музыкантами, писателями, художниками, глубоко переживавшими чужую боль, указала дипломат. Эти произведения стали в том числе ответом на ужас, страх, шок и боль, вызванные трагедией.

Например, композитор Дмитрий Шостакович под впечатлением от страданий и подвигов блокадников-ленинградцев написал седьмую «Ленинградскую» симфонию. А песня «Журавли» на стихи поэта Расула Гамзатова в исполнении Муслима Магомаева была вдохновлена трагедией матерей, не дождавшихся сынов с полей Великой Отечественной, а сейчас стала символом трагедии в «Крокусе».

«Композиция „Пока горит свеча“ группы „Машина времени“ стала символом сострадания, печали и боли, исполнялась много раз как раз как в связи такими страшными трагедиями. Макаревич против такого выражения скорби не возражал — и люди его за это и любили», — добавила Захарова.

При этом дипломат напомнила, что покинувший Россию юморист Максим Галкин* так переживал из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери, что написал в соцсетях о «трагедии, шоке и страхе» в столице Франции.

А Макаревич*, в свою очередь, не молчал как после смерти Михаила Горбачева, так и после масштабной атаки ХАМАС на Израиль. Он принял участие в публичном проекте в соцсетях, всюду это «распиарив», указала дипломат.

«Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже — ближе к предательству», — подчеркнула она.

Им верили миллионы соотечественников, говорит представитель МИД. Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим, подытожила Захарова.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.

* признан иноагентом на территории России.