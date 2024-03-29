«О многих его приключениях знала»: Апина раскрыла правду о разводе с отцом единственной дочери

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Знаменитость призналась, что расставание со вторым супругом было очень тяжелым.

Заслуженная артистка России Алена Апина откровенно рассказала о личной жизни и разводе с отцом ее единственной дочери Ксении в эфире одного из федеральных телеканалов.

Певица была замужем дважды. За первого избранника, художника Валерия Апина, она вышла совсем юной, этот союз быстро распался.

Примечательно, что судьба у обоих сложилась, скажем так, нетривиально. Она вышла на большую сцену, а он спустя годы принял постриг: стал служить в одном из храмов родного Саратова.

Со вторым мужем, Александром Иратовым, Апина познакомилась уже будучи известной исполнительницей, любимому мужчине она родила дочь. Этот брак оказался крепким и продлился почти четверть века.

Однако в 2017 году пара все же распалась. Как призналась артистка, время сыграло не в пользу ее семьи, отношения себя изжили.

Кроме того, супруг, говорит она, не был верен ей. Примечательно, что измены звезда не считает главной причиной развода.

«Хранить этот тающий замок не для чего. Я была права… Свечку я не держала, но о многих его приключениях знала. Это не было краеугольным камнем нашего расставания. Тут и одно, и другое, и третье. И с моей стороны, наверное, мало радости ему приносила своим грустным лицом», — поделилась Апина.

Иратов женился снова — на женщине, которая делает его по-настоящему счастливым. Сама певица теперь живет, как нравится ей — пишет песни, воспитывает дочку, готовится к сольному концерту.

Но все это сейчас. Момент расставания и бракоразводный процесс стали для знаменитости испытанием.

Да еще и в окружении он активно обсуждался, многие были шокированы крахом «образцовой семьи». Как призналась Апина, видимо, она хорошая актриса, раз сумела создать такую видимость.

Исполнительница знает новую жену Иратова, легко отпускает в их дом Ксению. Бывшие супруги сохранили доброжелательные отношения ради дочери.

Девочка очень дружна с отцом, и ей никогда не приходится наблюдать перепалки между родителями. Чтобы не травмировать ее, мама и папа если и спорят, то подальше от ее глаз.

«При ней никогда мы ничего не говорим, потому что она очень болезненно переживает даже какие-то малейшие оттенки разговора, что или папа плохой, или мама плохая: и папа, и мама прекрасные и любимые на всю жизнь», — заключила Апина.

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