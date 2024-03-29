Одна из сиамских близняшек Хенсел вышла замуж

Фото: Instagram* / abbyandbrittany

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Ее сестра все еще свободна — по крайней мере, по документам.

Эбигейл Хенсел, одна из сиамских близняшек, которая стала известной благодаря участию в реалити-шоу «Абби и Бриттани», вышла замуж за американского ветерана Джошуа Боулинга.

Ее сестра, Бриттани, остается незамужней. Оказалось, что их свадьба состоялась еще в 2021 году — на кадрах, которые публикует Daily Mail, можно заметить, как жених во время первого танца игнорирует сестру жены.

У сестер две головы, две руки, два сердца, две ноги, общий кровоток и органы тазового дна. При рождении девочек их родители отказались проводить операцию по разделению, так как врачи посчитали, что шансы на успешное выживание невелики.

Став старше, сестры заявляют, что они совершенно разные личности. Их объединяет только одно — общее тело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живут сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсель.

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