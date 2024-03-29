Память жертв теракта в «Крокусе» почтили на фестивале «Брат 2: живой Soundtrack»

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Зрители в зале в этот момент включили фонарики.

В память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» объявили минуту молчания во время концерта «Брат 2: живой Soundtrack» в Петербурге. Мероприятие началось с песни «Там, на самом краю земли» группы «Пикник».

Во время ее исполнения на большом экране появилась надпись «Крокус Сити Холл» и дата трагедии, а зрители в зале включили фонарики.

«За несколько минут до концерта групп „Пикник“, чью песню мы сейчас слышали, произошел чудовищный теракт, унесший огромное количество жизней. Нет слов, чтобы выразить наши чувства и описать нашу боль. Мы соболезнуем семьям, в чью жизнь пришло это страшное горе, и мы молимся за здоровье тех, кто пострадал во время этого теракта. Просим вас почтить минутой молчания память погибших», — сказал ведущий концерта Алексей Петровский.

«Брат 2: Живой саундтрек» — это четырехчасовой фестиваль, где одна группа сменяет другую. Аппаратура, инструменты — все это моментально перемещается и звучит.