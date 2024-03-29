В Москве завершили расследование дела о фиктивной постановке мигрантов на учет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователи завершили в Москве расследование уголовного дела об организации преступного сообщества (ОПС), осуществлявшего фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в заявлении.

Два организатора и десять участников сообщества, в зависимости от роли, обвиняются по статьям УК «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Организация незаконной миграции», «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год фигуранты создали ОПС с целью совершения тяжких преступлений в сфере незаконной миграции на территории столичного региона. Для этого они выстроили работу хостелов, где велась массовая фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, в том числе находящихся на территории страны в нарушение миграционного законодательства.